Unfall in Haan Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag, 7. März, schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann gegen 6 Uhr in Haan auf der Kreuzung Hunsrückstraße/Bollenheide aus noch ungeklärter Ursache. Ein Zeuge sah den 60-Jährigen am Boden liegen und alarmierte umgehend den Rettungswagen und leistete Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten den schwerverletzen Wuppertaler ins nächstgelegene Krankenhaus. Bisher sind keine Personen bekannt, die den Unfall gesehen haben. Die Polizei sucht daher nach potenziellen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02129 93286480 mit der Wache in Haan in Verbindung zu setzen.