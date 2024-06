Verkehrsdelikt in Haan Fahrer beschädigt parkendes Auto und fährt weiter

In Haan hat sich in der Nacht von Mittwoch, 26. Juni, auf Donnerstag, 27. Juni, eine Unfallflucht ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dabei ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Suzuki SX4 und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Halterin des beschädigten Suzuki stellte den Wagen am Mittwochabend um 21.30 Uhr auf einer Parkfläche in Höhe der Bachstraße 141 ab. Am Folgetag um circa 8.30 Uhr fand sie die frischen Lackkratzer am hinteren Kotflügel auf der linken Seite vor. Bislang liegen zu dem Unfallverursacher keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Telefonnummer 02129 93286480 jederzeit entgegen.