Haan Expertin spricht über sizilianische Mafia

Die Veranstaltung findet laut VHS im Hybrid-Format statt: „Das bedeutet, Sie sind vor Ort herzlich willkommen, können aber auch per Web-Konferenz teilnehmen. Wenn Sie per Web-Konferenz teilnehmen möchten, geben Sie bitte bei der Anmeldung unbedingt Ihre E-Mail-Adresse an, einen Zugangslink senden wir Ihnen dann spätestens am Veranstaltungstag zu“, erklärte eine Sprecherin. Die VHS bittet auch die Besucher des Ratssaales im Rathaus, Kaiserstraße 85, um kurze schriftliche Anmeldung per Mail an info@vhs-hilden-haan.de. Weitere Informationen unter 02103 5005-30 sowie unter www.vhs-hilden-haan.de,