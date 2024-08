Fahndung der Polizei in Haan Exhibitionist entblößt sich an Bushaltestelle

Ein unbekannter Mann soll sich am Freitag, 2. August, an einer Bushaltestelle am Bahnhof in Haan entblößt haben. Der Vorfall an der Düsseldorfer Straße ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7.40 Uhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld des Tatortes konnten die Beamten den Exhibitionisten nicht mehr stellen.