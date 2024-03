Kriminalität in Haan Mann entblößt sich auf Friedhof

Ein Unbekannter soll sich einer 65-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 3. März, gegen 15.30 Uhr auf dem Friedhof an der Alleestraße in Haan. Wie die Polizei berichtet, entdeckte die Frau den Mann, als sie mit ihrem Hund auf dem Friedhof spazieren ging. Sie fühlte sich von dem Unbekannten belästigt und verließ das Gelände. Als der Mann ihr folgte, alarmierte die Frau die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.