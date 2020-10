Kommunalpolitik in Haan : Ex-SPD-Ratsherr Uwe Elker wechselt zur GAL

Haan Der zuletzt fraktionslose Ratsherr Uwe Elker tritt zum 1. November in die Grün-Alternative Liste (GAL) ein. Im März war Elker nach fast 20 Jahren aus der SPD ausgetreten.

Der mittlerweile pensionierte Polizeibeamte, der früher den Wachbereich Mettmann leitete, wechselt damit in die Partei seiner Ehefrau Elke Zerhusen-Elker, mit der er seit mehr als 30 Jahren glücklich verheiratet ist und drei Kinder hat. Elkers politische Schwerpunkte liegen im Bereich Kinder und Jugend. Dort hat er für die Genossen in der Vergangenheit einiges bewegt, sieht den Fachbereich aber keineswegs als Muss für seine künftige Betätigung: „Ich kann mir auch andere Fachgebiete vorstellen“, sagt er, will aber so wie alle anderen auch erst einmal abwarten, wie die Zuständigkeiten der Fachausschüsse in der neuen Legislaturperiode gestaltet werden.