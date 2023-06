Haan Evangelische Kirche Gruiten plant Feste

Den 302. Jahrestag ihrer Kirche in Gruiten feiert die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten-Schöller am Wochenende 16./17. September mit einem Gemeindefest rund um Kirche, Kita und Dorfanger in Gruiten. „Wegen des Hochwassers im Sommer 2021 ist der 300. Jahrestag wortwörtlich ins Wasser gefallen. Deshalb holen wir das Fest nach“, teilte Baukirchmeister Burkhardt Ibach jetzt bereits frühzeitig mit. Knapp zwei Jahre nach dem Flutereignis, das auch die Evangelische Gemeinde in Gruiten stark getroffen hatte, sind die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. So konnte im März beispielsweise das Gemeindebüro ins alte Pfarrhaus zurückkehren, in dem auch Pfarrer Hanno Nell mit seiner Frau Cornelia und seinen Kindern lebt. Auch bei Familie Nell war die Erleichterung groß, das Erdgeschoss wieder komplett nutzen zu können. Das Fest zum 302. Jahrestag der Kirche dürfte die Freude noch einmal bekräftigen.