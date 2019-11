Haan : „Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander“

European Homecare übernimmt Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung.

Sie übernehmen ab dem kommendem Jahr die Betreuung von Flüchtlingen und Obdachlosen in der Stadt Haan. Zurzeit führen sie Gespräche mit der Caritas und ehrenamtlichen Organisationen. Was erwarten Sie sich von diesen Gesprächen?

Christian Große Kreul Wir haben schon die ersten Vorbesichtigungen vorgenommen, sind in Gesprächen mit der Stadt Haan und haben uns einen Überblick verschaffen können. Die Aufgabe ist vielfältig und interessant. Wir gehen mit positiven Erwartungen in die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen. Unsere Zuversicht begründet sich aus vielen guten Erfahrungen, die wir an anderen Standorten jeweils mit den vorhergehenden Dienstleistern gemacht haben. Es ist ein Stück Normalität im sozialen Dienstleistungsbereichen, dass Übergänge organisiert werden müssen. In der Regel funktioniert das problemlos.

102 Wohnungen vermittelte die Caritas im vorigen Jahr. 16 Räumen waren beabsichtigt, tatsächlich mussten nur zwei Parteien in ein Notquartier einziehen. In 14 Fällen gelang durch Vermittlung der Erhalt der Wohnung.

Große Kreul Wir haben uns vorgenommen, das Konzept zunächst unseren Partnern – und Auftraggebern – in Verwaltung und Politik vorzustellen. Auch werden wir in den Gesprächen sicherlich noch ein paar Stellschrauben justieren müssen. Unsere Konzeption setzt ganz klar auf Hilfe zur Selbsthilfe. Fachleute nennen das „Empowerment“. Wir möchten die Betroffenen motivieren und aktiv unterstützen, in unserer Gesellschaft ihren Platz zu finden. Wir verfolgen, mit Erfolg, an anderen Standorten seit Jahren diesen Ansatz, um die Menschen zu aktivieren – und damit zu integrieren. Wir werden als Betreuungsleiter einen sehr qualifizierten Sozialpädagogen einsetzen, der sich gerade in diesem Bereich bestens auskennt.