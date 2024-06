Eindrücke aus Straßburg Europa-Union besucht Europaparlament

In Straßburg und Umland beeindruckte neben dem Europäischen Parlament auch das elsässische Weindorf Riquewihr, das sich aufgrund einer Vielzahl alter Gebäude seinen historischen Charme bewahrt hat. Im Rahmen einer viertägigen Studienreise wurden außerdem Metz und Trier besucht. Die beiden Städte wurden im Rahmen von Führungen erkundet, bei denen die Teilnehmer ihre kulturellen, historischen und kulinarischen Besonderheiten kennenlernten. In Metz standen die Besichtigung der Kathedrale Saint-Etienne und ein Spaziergang durch die Innenstadt auf dem Programm. Die Stadtführung bot einen umfassenden Einblick in die reiche Geschichte und Architektur dieser lothringischen Stadt. In Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, wurden der Trierer Dom und die Porta Nigra besichtigt. Diese beeindruckenden Bauwerke zeugen von der römischen Vergangenheit und dem kulturellen Erbe dieser Stadt.