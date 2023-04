Neue Baumschutzsatzung wird diskutiert Haan erweitert den Baumschutz im Stadtgebiet

Alte Obstbäume sind aufgrund ihrer Blüte, der Fruchtbildung, aber auch ihres Höhlenreichtums ökologisch besonders hochwertig. Im Umfeld von historisch gewachsenen Hofschaften (in Haan beispielsweise Stöcken oder Horst) bereichern und prägen sie das Stadtbild. Darüber hinaus haben sie eine bedeutende Erhaltungsfunktion für alte, vom Aussterben bedrohte Obstsorten. Gründe gibt es also genug, Obstbäumen den gleichen Schutz zukommen zu lassen, wie ihn auch Buchen oder Eichen genießen. Erst recht, weil – wie die Stadt Haan berichtet – sowohl in der offenen Landschaft, als auch innerstädtisch „ein fortschreitender Verlust von alten, jedoch oft noch vitalen Obstbäumen zu verzeichnen ist“.