Großbaustelle L 357 in Gruiten Erster Bauabschnitt ist fast fertig

Wochenlang wirkte die Baustelle wie verwaist, doch jetzt ist an der Landstraße 357 im Bereich zwischen Lindenweg und der Ellscheider Straße ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Die Straße ist asphaltiert, dieser erste von insgesamt zehn Bauabschnitten kann nach Auskunft der dort eingesetzten Firma von Dienstagmorgen also in Kürze beendet werden.