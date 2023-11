Diekermühlenstraße Haans erste Fahrradstraße wird ein Jahr getestet

Mit der Ausweisung der Diekermühlenstraße als Fahrradstraße liegt die Stadt Haan auch auf einer Wellenlänge mit einer landesweiten Bewegung. So hat die vom „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club NRW“ maßgeblich mit initiierte Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ mit mehr als 200.000 Unterschriften große Wirkung gezeigt: Am 1. Januar dieses Jahres trat das „Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW“ in Kraft. Es war die erste Volksinitiative, der durch den Landtag einstimmig zugestimmt wurde. ADFC-Bundesgeschäftsführerin Ann-Kathrin Schneider kommentierte das seinerzeit mit den Worten: „Durch den unermüdlichen Einsatz des ADFC und tausender Radfahrer und Zufußgehender ist Nordrhein-Westfalen das erste Flächenland mit einem Mobilitätsgesetz.“ Auf dem Weg zu 25 Prozent Radverkehrsanteil habe sich das Land viele gute Ideen vorgenommen, nun müsse es an die schnelle Umsetzung gehen.