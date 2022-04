Polizeibericht Haan : Erst geklingelt, dann eingebrochen

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Freitag (1. April) zwischen 10 Uhr und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Friedhofstraße in Haan eingebrochen. Die Polizei hat Personenbeschreibungen veröffentlicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugenangaben zufolge klingelte am Vormittag zunächst eine Jugendliche an der Haustüre, der die Bewohnerin nicht öffnete. Durch ein Fenster beobachtete sie einen jungen Mann auf ihrem Grundstück. Später bemerkte sie ein aufgehebeltes Kellerfenster sowie eine offenstehende Kellertür. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit.

Die Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 12 bis 24 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß,dunkle Haare. Ihr mutmaßlicher Komplize ist männlich, ca. 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß.