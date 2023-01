Mit Anschauungsmaterial Erlebnislesung in der Stadtbücherei

Diese Lesung verspricht auch ein optisches Erlebnis: Bettina Lausen macht das 15. Jahrhundert, in dem Reliquien Heil und Wunder versprachen, für ihre Zuhörerschaft mit Fotos und mittelalterlichen Requisiten erlebbar. Mit Hilfe von Reliquien, selbstverständlich mit „Echtheitszertifikat“, führt sie ihren Gästen vor Augen, wie die Gewitzten der Gesellschaft die Gepflogenheiten der Kirche für ihren eigenen Vorteil nutzten. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde und die Autorin signiert ihre Bücher. Bettina Lausen, Jahrgang 1985, lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Haan. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten Literatur und Geschichte. Schon seit ihrer Kindheit ist das Schreiben ihre große Leidenschaft. „Die Legende der Reliquie“ ist ihr dritter historischer Roman. Die Lesung in der Stadtbücherei Haan beginnt um 19 Uhr, das Ende ist gegen 21 Uhr geplant. Eintritt: 5 Euro.