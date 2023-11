Orange Days in Haan Haan erhebt die Stimme gegen Gewalt

„Am Aktionstag 25. November werden wir in der Stadt Haan in besonderer Weise aktiv und schaffen das Thema in die Öffentlichkeit“, heißt es aus dem Rathaus. So soll die Glasfront der Feuerwehr Haan während der Orange Days bis zum 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) in der Farbe Orange leuchten. Die Gewaltschutzflagge wird am Rathaus gehisst.