Seine Pläne für Haan Er ist Haans neuer Gebäudemanager

Mit Stefan Greß hat die Stadtverwaltung einen echten Mittelfranken ins Amt geholt, wie man hörbar erkennen kann. Aufgewachsen in Ansbach, hat Greß einst an der Fachhochschule in Nürnberg sein Ingenieursstudium zum Architekten absolviert. Auch eine Ausbildung zum Maurer hat er absolviert. Nachdem Stefan Greß dann in unterschiedlichen Büros gearbeitet hat, wollte er zur Bauherrenseite wechseln, wie er selbst angibt. An der Bergischen Universität Wuppertal holte er seinen Hochschulabschluss nach. Im Jahr 2004 wechselte er schließlich in den öffentlichen Bereich und war in Bau- und Liegenschaftsabteilungen in Dortmund und Düsseldorf tätig. In Düsseldorf betreute er unter anderem die Errichtung des Balletthauses der Deutschen Oper, das Feuerwehrübungszentrum in Garath und diverse Kita- und Schulbauten. Nach Stationen beim Amt für Gebäudemanagement in Düsseldorf und Mönchengladbach, war er zuletzt knapp zwei Jahre als Gebäude- und Liegenschaftsmanager für die Stadt Monheim tätig.