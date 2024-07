Emil-Barth-Aktion wird fortgesetzt Auch der Brunnen zitiert nun den Literaten

Der Brunnen erinnert damit an den mehrfach preisgekrönten Autor. Emil Barth erblickte am 6. Juli 1900 in Haan das Licht der Welt und verstarb am 14. Juli 1958 in Düsseldorf. Der Schriftsteller verbrachte seine Jugend in der Gartenstadt und lebte hier noch einmal in den Vierziger- und Fünfzigerjahren. Die Zitatzeile stammt aus einem kurzen Emil-Barth-Essay mit dem Titel „Am Brunnenrand“ und beginnt mit der Zeile „Ein Echo von Ewigkeit“.