Polizei ermittelt in Haan Einbrüche in eine Wohnung und ein Restaurant

Eine Wohnung in der Nähe des Haaner Schillerparks ist von Einbrechern heimgesucht worden. Der Vorfall muss sich zwischen dem 24. Juli und 2. August ereignet haben. Der oder die Täter seien gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten eingedrungen, sie hätten diese nach Wertgegenständen durchsucht und schließlich mehrere hochwertige Damenarmbanduhren gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem fünfstelligen Bereich. – In der Nacht zum Samstag kam es außerdem zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Kölner Straße. Zwischen 1.50 und 2 Uhr drang nach Angaben der Polizei eine bisher unbekannte Person vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant ein. Der Täter – er stahl Wechselgeld aus der Kasse – kann laut einer Videoauswertung in Ansätzen beschrieben werden. Die Person ist von schlanker Statur, sie trug ein Sweatshirt und eine Basecap. Übers Gesicht hatte sie sich einen Schal gezogen. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizeiwache in Haan unter der Telefonnummer 02129 93286480 entgegen.