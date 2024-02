Kriminalität in Haan Einbruch in Wohnung an der Nordstraße

Unbekannte brachen brachen am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag (14./15. Februar) in eine Wohnung an der Nordstraße in Haan ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter eine Terrassentür aufhebelten. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Als Tatzeitraum wird 17 bis 7.15 Uhr angegeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02129 93286480 entgegen.