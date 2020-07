Haan : Einbrecher stehlen Werkzeug aus Rohbaukeller

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise auf die Täter des Baustellendiebstahls von der Nordstraße in Haan geben könnten.

Haan Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von rund 5000 Euro haben Unbekannte von einer Baustelle an der Nordstraße 8a in Haan gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen Zugang zum Baustellengelände.

