Beutehöhe noch unklar Einbrecher durchwühlen Räume in Einfamilienhaus

Haan · Wer hat etwas gesehen? Unbekannte sind in Haan in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Kauerbusch“ eingebrochen und haben die Räume durchwühlt.

15.04.2024 , 16:56 Uhr

Die Täter stiegen durch ein Fenster ein. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs: Im Zeitraum von Mittwoch, 10. April, 16 Uhr bis Freitag, 12. April, 15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Kauerbusch“ in Haan eingestiegen. Sie verschafften sich laut eines Behördensprechers Zugang durch ein Fenster. „Die Räume wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.“ Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, entgegen.

(tobi)