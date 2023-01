Tat in Haan Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus

Haan · Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch an der Schumannstraße in Haan sagen können. Dort sind Unbekannte in der Zeit zwischen dem 20. Dezember 2022 und 3. Januar 2023 in ein Haus eingestiegen.

04.01.2023, 15:33 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein