Kriminalität in Haan Einbrecher dringen in Wohnung am Zwirnerweg ein

Noch unbekannt sind die Täter, die am Mittwoch, 8. November, in ein Mehrfamilienhaus am Zwirnerweg in Haan einbrachen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen sie zwischen 8 und 16 Uhr in eine Wohnung ein, teilt die Polizei mit. Laut Spurenlage durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Polizei kann noch keine Angaben dazu machen, was die Kriminellen bei ihrem Streifzug durch die Wohnung erbeuteten. Die Wache in Haan bittet unter der Telefonnummer 02129 93286480 um sachdienliche Hinweise.