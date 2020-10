Haan : Ein Tablet für jeweils zwei Schüler

Die Stadt Haan will bis 2026 fast drei Millionen Euro in die Digitalisierung ihrer Schulen investieren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Die Stadt Haan erhält von Land und Bund rund 760.000 Euro zuzüglich 279.000 Euro für die Anschaffung digitaler Endgeräte für Schüler, Lehrer und unterstützungsbedürftige Schüler.

Wenn der neue Rat der Stadt Haan den Medienentwicklungsplan zum Jahresende verabschiedet, wird dieser bei einem Finanzvolumen von insgesamt fast 3 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2026 eine einheitliche, hochwertige Ausstattung aller Schulen in Haan bewirken – natürlich differenziert nach den jeweiligen Anforderungsprofilen für die Primarstufe, die Sekundarstufe I und II. In der Endstufe wird für jeweils zwei Schüler ein digitales Endgerät im Unterricht zur Verfügung stehen.

Neben den Fördergeldern von Land und Bund wird die Stadt Haan auch eigene Finanzmittel zur Verfügung stellen müssen. Damit die Finanzmittel effektiv eingesetzt werden, plant die Stadt it allen Schulen individuelle Umsetzungspläne zu vereinbaren und auf dieser Basis Jahresbilanzgespräche zu führen, teilt die Verwaltung mit.

Schulung für Lehrer in Rhein-Berg

Schulung für Lehrer in Rhein-Berg : Youtube-Werkstatt: Wenn Lehrer „Regisseure“ werden

Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Schuldezernentin Annette Herz sind zuversichtlich, dass die ehrgeizige Medienentwicklungsplanung in Haan ein Erfolg wird – wenn alle Beteiligten (Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Schüler, Schulverwaltungsamt, städtische IT und der externe Berater) weiterhin so vertrauensvoll zusammenarbeiten: