Endspurt in Haan Ehrenamt steht bei Haaner Sommer im Fokus

Info

Fortsetzung: Janine Preuß-Sackenheim vom Orgateam Haaner Sommer zog ein positives Fazit aus dem ersten Ehrenamtsabend im Rahmen des Haaner Sommers, sodass man den Abend gerne im kommenden Jahr wiederholen wolle.

Termine: Am Dienstag, 23. Juli, liest Waltraud Lübker von 16 bis 17 Uhr am Haaner Strand für Erwachsene aus ihren Werken. Am Mittwoch, 24. Juli, gibt es von 16 bis 18 Uhr Lagerfeuerstimmung ohne Feuer, dafür mit ganz viel Musik zum Mitsingen. Am Donnerstag, 25. Juli, lädt die Queer Youth Haan von 15 bis 17 Uhr zum Austausch ein. Das komplette Programm findet sich online unter www.haaner-sommer.de