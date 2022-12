Verärgerung in Haan Durch neuen Radstreifen fallen viele Parkplätze an B228 weg

An der Düsseldorfer Straße, zwischen den Einmündungen von Am Schlagbaum und Ohligser Straße ist bergauf in Fahrtrichtung Innenstadt ein Radfahrstreifen markiert worden. Dadurch sind Dutzende von Stellplätzen entfallen. Anwohner sind darüber nicht gerade erfreut. „Natürlich, die bei der Stadt haben sich bestimmt Gedanken darüber gemacht, wo die Bewohner jetzt parken dürfen!“, schreibt ein verärgerter Nutzer in der Facebook-Gruppe „42781 Haan“ über einem Foto von den Arbeiten. 161 Kommentare folgen. Positives ist kaum zu finden.