Angriff in Haan Duo bedroht Jugendlichen mit Messer

Gegen 20.45 Uhr, als der Haaner an der Kaiserstraße an der Bushaltestelle wartete, traf er erneut auf seine Angreifer. Dort soll ihn das Duo dann mit einem Messer bedroht haben und erneut auf den 16-Jährigen, als dieser in einer Bushaltestelle saß. Hier sollen sie den Jungen mit einem Messer bedroht und zum zweiten Mal angegriffen haben.