Kostenexplosion in Haan Dringend gesucht – Sparvorschläge für das neue Rathaus

Ab jetzt wird noch einmal neu gerechnet: Weil die geschätzten Kosten für den Bau des neuen Haaner Rathauses mit knapp 70 statt wie bisher erwartet 42 Millionen Euro komplett aus dem Ruder zu laufen drohen, haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau in einer Sondersitzung am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, alle bisher vorgestellten Varianten auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu vergleichen, auch wenn es sich dabei nur um geschätzte Kosten handelt. Eine detaillierte Kostenberechnung ist erst in der nächsten Leistungsphase des Projekts vorgesehen. Das Abstimmungs-Ergebnis fiel einstimmig aus, bei drei Enthaltungen der GAL.