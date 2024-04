Dreister Diebstahl im „Best Western“ in Haan Diebe lassen Möbel aus Hotelzimmer mitgehen

Das „Best Western“-Hotel Stadtquartier Haan verfügt nach Beschreibung im Internet über 88 Zimmer. Einige davon liegen im Erdgeschoss – und das kam offensichtlich besonders dreisten Einbrechern jetzt gerade recht. Wie Polizeisprecher Daniel Uebber am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, stiegen bisher noch unbekannte Täter am Sonntag, 14. April, in eines der Erdgeschoss-Zimmer ein und transportierten diverse Möbelstücke ab. Die Tat sei am helllichten Tag vermutlich in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 17 Uhr geschehen – also bei vollem Tageslicht. Zudem müssen die Diebe ja auch ein entsprechendes Fahrzeug zum abtransportieren vorgefahren haben. In jedem Fall sei dies ein besonders dreister Fall, „den wir so bisher hier auch noch nicht hatten“, räumt Daniel Uebber ein. Es seien Möbel „im Wert von mehreren tausend Euro“ gestohlen worden. Wie der oder die Einbrecher die Tatbeute abtransportieren und fliehen konnten, sei derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.