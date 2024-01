Frontal gegen Baum in Haan Drei Verletzte und 65.000 Euro Schaden nach schwerem Unfall

So viel steht laut Polizei fest: Ein 31-jähriger Mann aus Haan befuhr mit seinem VW Golf die Feldstraße in Haan in Richtung Dieker Straße. Dann wollte er offenbar den vor ihm fahrenden 57 Jahre alten Wuppertaler in seinem VW Passat überholen. „Dabei stieß er zunächst gegen das Heck des Passats, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte am linken Fahrbahnrand mit der Bordsteinkante“, erklärte ein Polizeisprecher. Anschließend sei das Auto zurück auf die Fahrbahn geraten und erneut mit dem Passat kollidiert. Dabei drängte er ein vor dem Passat fahrendes Auto von der Straße. Der 60 Jahre alte Langenfelder stieß frontal mit einem Baum zusammen.