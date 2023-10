Dreck-weg-Tag in Haan Haaner sammeln im Stadtgebiet gemeinsam Abfall

Alle seien aufgerufen, am Samstag, 21. Oktober, entweder „vor der eigenen Haustür“ den Müll einzusammeln, den Bürgersteig und die Gosse zu kehren oder sich direkt an der Gemeinschafts-Sammelaktion zu beteiligen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte telefonisch unter 911-312 oder per E-Mail carmen.viehmann@stadt-haan.de unter Angabe des Namens, der Adresse, der Telefonnummer sowie des Geburtsdatums an. „Bei der Gemeinschaftsaktion sind alle Teilnehmenden über die Stadt Haan versichert, daher wird das Geburtsdatum benötigt“, erklärt die Stadt weiter. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Hof des Verwaltungsgebäudes, Alleestraße 8.