Haan : Diebe stehlen Mercedes-Räder für 10.000 Euro

Haan Zwischen Sonntag (5. Dezember 2021), 13 Uhr, und Donnerstag (6. Januar 2022), 13.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf dem Außengelände eines Autohauses an der Dieselstraße in Haan.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam vier Überseecontainern in einem rückwärtigen Hofgelände des Händlers. Gestohlen wurden gleich mehrere Sätze Kompletträder für Mercedes-Fahrzeuge in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro. Die umfangreiche und schwere Beute wurde dann, durch vorgefundene Spuren erkennbar, über einen rückwärtigen Zaun hinweg in Richtung Bahnstrecke abtransportiert. Hinweise an die Polizei Haan unter Telefon 02129 9328-6480.