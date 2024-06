Neue Ausstellung eröffnet Neue Kunstausstellung in der Stadtbücherei

Besondere Freude bereiten der gelernten Heil- und Sozialpädagogin sowie Kunsttherapeutin Ausstellungen auf ihrer Lieblingsinsel Sylt, so dieses Jahr in der ersten Septemberhälfte. Auch auf Norderney sowie vor zwei Wochen im ostfriesischen Greetsiel hat sie ihre Werke vorgestellt. Seit 2017 hat sie an Gemeinschaftsausstellungen bei Henkel in Düsseldorf teilgenommen, seit 2019 ist sie bei der „Open Arts“ am Dortmunder Phönixsee vertreten. Auf dem Hildener Künstlermarkt ist Anja Beier seit vielen Jahren ebenso präsent wie beim Haaner Kunstherbst. Eine Einzelausstellung von Anja Beier war im vergangenen Jahr sechs Monate lang in der Geschäftsstelle der AOK in der Düsseldorfer Kasernenstraße zu sehen.