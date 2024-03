Kinder in Haan Die Stadt gibt vier Spielplätze auf

Haan · Vier Spielplätze verschwinden in diesem Frühjahr aus dem Haaner Stadtbild. Die Geräte sind marode, und Kinder spielen an anderen Orten. Dennoch müssen auch in Zukunft Spielplätze gebaut werden und das in Zeiten klammer Kassen.

11.03.2024 , 05:45 Uhr

Muss weichen: Der Spielplatz am Geschwister-Scholl-Weg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig