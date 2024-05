Eröffnung in Haan Die Skateanlage soll nur ein Anfang sein

Das Entwicklungspotenzial sahen auch Vertreter des Haaner Jugendparlaments, die bei der Eröffnung dabei waren. Schon ihre Vorgänger regten vor über vier Jahren an, die Skateanlage zu erneuern, stellten erste Anträge. Die Skateanlage habe praktisch drei Jugendparlamente beschäftigt. Sie jetzt endlich fertig zu sehen, sei schon eine Erleichterung, urteilten JuPa-Vorsitzender Henrik Giebels und seine Stellvertreterin Emilia Zambon. „Es ist ein guter Anfang, dass man als Jugendliche einen Ort hat, um sich aufzuhalten“, urteilte Zambon. Obwohl sie bemerkte, dass bei der Planung der Sonnenschutz vergessen wurde. An sich, sagte auch Giebels, seien die Jungparlamentarier zufrieden mit der Anlage, die nach vielen Jahren wieder nutzbar sei. „Doch der Bedarf ist größer, auch noch zentraler in der Stadt Jugendorte einzurichten.“ Verbesserungspotenzial sehen die Jugendlichen in der Anbindung. „Es gibt nur einen einzigen Bus, der hier hinfährt“, berichtete Zambon.