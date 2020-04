Haan : Stadtverwaltung hat jetzt ein(e) Herz

Ihren ersten Arbeitstag hat sie sich vor einigen Wochen wahrscheinlich auch noch anders vorgestellt: Den verbrachte Annette Herz am Mittwoch weitgehend allein im Büro. Bürgermeisterin Bettina Warnecke schaute am Vormittag zwar kurz zur Begrüßung rein – doch alles Corona-bedingt mit gehörigem Abstand.

In den vergangenen Wochen hatte sich Annette Herz bereits in dem einen oder anderen Ausschuss sehen lassen, um sich ein Bild zu machen. Jetzt greift sie aktiv ins Geschehen ein und kann sich der guten Wünsche von allen Seiten gewiss sein. Immerhin hatte sie schon bei ihrer öffentlichen Vorstellung vor einigen Wochen bei den Stadtratsmitgliedern gepunktet, als sie sagte: „Ich komme nicht nur in friedlicher, sondern in bester Absicht.“