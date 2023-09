Größte Kirmes im Bergischen Land Die Haaner Kirmes 2023 ist eröffnet

In diesem Jahr gibt es gleich mehrere Highlights auf der Haaner Kirmes. „Chaos-Pendel“ heißt das Fahrgeschäft des Schaustellerbetriebes Ottens aus Hamburg, bei dem zwei große Arme in verschiedene Richtungen schwingen. 16 Personen können den Nervenkitzel laut Betreiber gleichzeitig erleben – inklusive Überschlag. Am höchsten Punkt befindet sich der Fahrgast 43 Meter über der Erde. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h wirken 4G auf die Leute ein. Besonders schön sieht das „Chaos-Pendel“, das bis 2022 im niedersächsischen Serengeti Park Hodenhagen stand, übrigens abends aus, wenn mehr als 2000 LEDs blinken und leuchten. Weiterer Höhepunkt: „Around the World XL“ ein Kettenflieger, dessen Karussell-Sitze in 65 Metern Höhe kreisen. Der „Voodo Jumper“ – eine der beiden neuen Fahrgeschäft-Attraktionen – ließ in den Sommerferien wissen, dass er einen Platz auf dem Münchner Oktoberfest bekommen habe und daher nicht nach Haan kommen könne. Verzichten müssen die Kirmesbesucher in diesem Jahr auch auf den spektakulären „Jetlag“– dafür hat die Stadt mit dem „Hüpfer“ aber ebenfalls Ersatz gefunden, und zwar einen familientauglichen. Überhaupt Familien: Mit insgesamt 13 kinderfreundlichen Fahrgeschäften – noch einmal zwei mehr als im vergangenen Jahr – setzt die Haaner Kirmes auch diesmal wieder Maßstäbe. Besonders froh ist der Organisator dabei über das Kinder-Riesenrad, das auch all jenen Höhenluft verspricht, die sich noch nicht aufs große Riesenrad trauen.