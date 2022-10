Aktion in Haan : Rotes Kreuz ruft zur Blutspende auf

Haan Neue Aktion soll wieder mehr Blutspender aktivieren, denn das Blut wird knapp. Nächste Möglichkeit zur Blutspende ist am 18. Oktober in Haan.

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können. Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf etwa 3000 bis 3500 Blutspender angewiesen, um hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können. Blutspender beweisen mit ihrem selbstlosen Handeln, dass sie wichtige Vorbilder für die Gesellschaft sind. Aber, jährlich verlieren die DRK-Blutspendedienste aus den unterschiedlichsten Gründen tausende Blutspender – der aktive Stamm von Lebensrettern schwindet so schnell, dass es große Probleme gibt, zu jeder Jahreszeit genügend Konserven über alle Blutgruppen bereithalten zu können.

Deshalb gibt es aktuell eine Blutspender-werben-Blutspender-Aktion. „Denn am überzeugendsten sind überzeugte Blutspender“, so das DRK. Wer jetzt eine Freundin oder einen Kollegen mitbringt, der die Blutspende zum ersten Mal ausprobiert, bekommt einen Regenschirm direkt auf dem Termin. Die nächste Möglichkeit in Haan gibt es dazu am Dienstag, 18. Oktober, von 16 bis 20 Uhr, im Bürgersaal, Pastor-Vömel-Str. 28a.