Sportanlage Unterhaan Sportplatz mit Verletzungsrisiko

Auch Kunstrasen hat ein Verfallsdatum. Zu beobachten ist das auf dem Sportplatz an der Hochdahler Straße in Unterhaan. Schon seit längerem ist bekannt, dass er erhebliche Mängel aufweist. Dazu gehören offene Nähte im Spielfeld, die Stolperfallen darstellen, lose Elfmeterpunkte oder ein Regner, der im Vergleich zur umgebenden Fläche um mehrere Zentimeter eingesackt ist. In der Vergangenheit wurden an verschiedenen Stellen Rasenflächen ausgetauscht, sodass der Platz teilweise einem Flickenteppich gleicht. Auch die umgebende Laufbahn ist in die Jahre gekommen und steht daher unter Beobachtung. Gleiches gilt für die Weit- und die Hochsprunganlage.