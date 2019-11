Haan : Der Pyramidenmarkt wird zum Treffpunkt

Die Haaner Pyramide am Brunnen des Neuen Marktes wird seit 2001 jedes Jahr in der Weihnachtszeit aufgestellt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Rund fünf Wochen lang lädt nun die Haaner Pyramide am Neuen Markt zum Verweilen ein. Bürgermeisterin Bettina Warnecke wird den Markt am Freitag, 22. November, offiziell eröffnen. Durch das Eröffnungsprogramm führt Pyramidenmarkt-Sprecher Ben Sharisani um 17 Uhr.

Die drei Verkaufsstände und das Kinderkarussell haben dann täglich ab 11 Uhr geöffnet, an Markttagen (mittwochs und samstags) bereits ab 8 Uhr. Am 24. November (Totensonntag) bleibt der Markt geschlossen. Bereits zum 46. Mal findet dann am Sonntag, 1. Dezember, von 8 bis 16 Uhr der weihnachtliche Trödelmarkt statt, der von der Närrischen Zelle organisiert wird. Sein Charme liegt unter anderem darin, dass keine kommerziellen Händler zugelassen sind. Am Freitag, 6. Dezember, ist der Nikolaus zu Gast, 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 8. Dezember ist Teddybärentag. Jedes Kind, das dann zum Pyradmidenmarkt einen Teddybären mitbringt, bekommt dann eine Karussellfahrt von Frank Thrun, einen Kinderpunsch von Teddy’s und eine Kinderwurst von der Metzgerei Rauschmann/Valbert geschenkt.