Gedenken an Dichter Achter Barth-Zitatstein vorgestellt

Die Erinnerung an den Schriftsteller Emil Barth wird in Haan mit einem weiteren Zitatstein gepflegt. Für den vom Haaner Steinmetz Tobias Kartz ausgeführten Stein aus Tiefenbasalt ist ein Platz am Fußgänger-Übergang von der Stadtsparkasse zur alten Post vorgesehen. Hier wird ein Zitat aus Barths Roman „Der Wandelstern“ zu lesen sein, das unmittelbar Bezug nimmt zur Kaiserstraße: „Allein die Straße war unerschöpflich, ein Ort und Durchgang bewegtesten Lebens.“ Auch an anderen Stellen in seinem Werk bezieht sich der Autor auf die Haaner Hauptverkehrsader. Die Anfertigung des Steines wurde von der Stadt-Sparkasse gefördert. „Emil Barth auf Schritt und Tritt“ ist eine Aktion des Künstlers Wolf de Haan (Wolfram E. Schneider-Mombaur) mit Unterstützung der Bürgerstiftung Haan & Gruiten und soll am Ende 15 Zitatsteine umfassen.