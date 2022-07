Beschwerdemanagement in Haan : Der Grünschnitt ist den Bürgern oft ein Dorn im Auge

Haan Die Haaner beschweren sich am häufigsten per Telefon, aber auch die neue Mängelmelder-App wird mehr genutzt. Eine erste Bilanz für das neue Beschwerdemanagement.

Sobald nun eine Beschwerde bei Gautzsch eingeht, leitet sie diese an das zuständige Fachamt weiter. Bekommt die Beschwerdemanagerin dann Rückmeldung, was in dem konkreten Fall getan wird, leitet sie das an die Bürger weiter. Und Beschwerden gibt es in der Gartenstadt reichlich. Fehlende Gullyreinigung, zugewachsene Fußwege, Baum(fäll)arbeiten, aber auch wilde Müllablagerungen und defekte Ampelanlagen: Das ist es offenbar, was die Haaner Bürger am meisten stört. „Vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger nutzen die Meldung per Telefon. Das ist auch verständlich, da sich die App erst noch etablieren muss“, erklärt Stephanie Gautzsch.