Krankenhaus in Haan Der Förderverein will weitermachen

Besonders irritieren den Verein zwei Daten: „Noch am 31. März haben wir auf Empfehlung der Geschäftsführerin des Krankenhauses Sachspenden von mehr als 30.000 Euro beschlossen.“ Vor kurzem aber hatte sich, wie die RP berichtet hatte, herausgestellt, dass das Aus des Haaner Krankenhauses wohl bereits in dem Frühlingsmonat beschlossen worden war. Das andere Datum ist der 21. August. An diesem Tag erhielt Friedhelm Rüffer einen Brief von der Kaufmännischen Leitung des Haaner Krankenhauses. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es unter anderem zwar, dass die Kplus-Gruppe ein Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Wuppertal beantragt habe, aber auch, dass man „mit starken Partnern (...) die Herausforderung stemmen“ werde. Bezüglich der Trägerfrage sei man einen großen Schritt weiter, denn eine Vereinbarung mit der Alexiander-Gruppe aus Münster, einem der größten katholischen Gesundheitsanbieter, habe notariell beurkundet werden können. Dies habe auch der Sachwalter von Kplus in einer Vorstandssitzung Ende August berichtet, erzählte Rüffer – und den Verein optimistisch gestimmt.