Kommentar : Der Abgang der Caritas schmerzt noch lange

Haan Ein Kommentar zum letzten Abschlussbericht der Caritas.

Selten waren 15 Seiten bedrucktes Papier so aussagekräftig: Genau auf diesem Umfang hat der Caritas-Kreisverband Mettmann seinen vorerst letzten Jahresbericht für die Arbeit mit Flüchtlingen und Wohnungslosen in Haan veröffentlicht. Es ist ein eindrucksvolles Dokument vielfältiger Tätigkeit geworden, die den Alltag von Flüchtlingen, aber auch Wohnungslosen, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen sonst einfach durchs Raster fallen würden, sinnvoll und hoffnungsvoll gestaltet hat. Professionelle Arbeit mit erfahrenen Kräften, dazu eine ideale Vernetzung und Motivation ehrenamtlicher Kräfte – so stellt man sich erfolgreiche Arbeit mit Gruppen am Rande unserer Gesellschaft vor, die dauerhaft Früchte tragen kann, wenn sie vernünftig fortgesetzt wird. Und genau da gibt es jetzt diverse Fragezeichen: Der erste Präsentationstermin des neuen Anbieters European Homecare unlängst im Stadtrat ließ in wichtigen Bereichen noch so manche Antwort vermissen – etwa im Hinblick auf die Arbeit mit den Wohnungslosen im Stadtgebiet, die nicht einfach zu einer Beratungsstelle kommen, sondern sich oft abschotten (nicht zuletzt wegen einer Suchproblematik). Nun darf man von einem neuen Anbieter nicht eine nahtlose Anschluss-Arbeit verlangen, erst recht nicht, wenn man weiß, dass um die Akten der betreuten Personen momentan ein heftiger Streit zwischen Stadtverwaltung und Caritas tobt. Doch Aktenlage hin oder her: Unabhängig von allen Übergangsscharmützeln bleibt festzuhalten, was dieser Caritas-Jahresbericht für 2019 inhaltlich aussagt, und das sollte nach aufmerksamer Lektüre für jeden klar sein: Die Stadt Haan hat einen hochkompetenten Anbieter verloren.