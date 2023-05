Emil Barth auf Schritt und Tritt Fünfter Zitatstein lässt das Kunstprojekt in Haan wachsen

Der Name des Kunstprojektes ist wörtlich zu nehmen: „Emil Barth auf Schritt und Tritt“. bekommt in diesen Tagen den 5. Zitat-Stein. Wolf de Haan verlegt in genau einer Woche – am 2. Juni um 13.30 Uhr – den inzwischen fünften Zitatstein - an der Kaiserstraße. Genau: vor dem Haus Kaiserstraße 53, dem unter Denkmalschutz stehenden „Barth-Haus“, wo der später große Dichter einen Gutteil seiner Kindheit verbrachte.