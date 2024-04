Demenznetz Haan Nicht allein sein mit dem Vergessen der Verwandten

Eine weitere Gruppe startete vor zwei Jahren in Gruiten – im bewusst ungezwungenen Rahmen im Café Supernah an der Thunbuschstraße 9. „Die Idee dahinter war, das Thema zu enttabuisieren, in dem wir uns bewusst in den öffentlichen Raum begeben“, erklärt Barz. Der Bedarf zu Austausch und Tipps scheint groß zu sein – die Bekanntheit des Angebots aber offenbar noch nicht. Bisher seien oft nur zwischen zwei und fünf Personen am Tisch des Cafés zusammengekommen – mit einer gewissen Fluktuation. „Es könnten aber auch zehn bis zwölf sein“, sagt die Koordinatorin.