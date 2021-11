Haan : Das sind die drei neuen Brandmeister

Haan Die Brandmeisteranwärter Dominik Bayer, Sam Breckwoldt und Walter Hilgenberg haben erfolgreich ihre Ausbildung beendet und verstärken jetzt die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Haan.

Sechs Monate Grundausbildung in Bocholt , einen Monat Rettungssanitäter (Theorie), ein Monat im Haaner Krankenhaus, ein Monat Rettungsdienstpraktikum, acht Wochen lang Rettungssanitäterprüfung und dann sieben Monate Feuerwache Haan – all das liegt hinter Sam Breckwoldt. Drei rote Balken mit roter Umrandung an seinen Schultern machen nun den Unterschied. Breckwoldt ist kein Anwärter mehr, seit Oktober ist der 23-Jährige neuer Brandmeister der Feuerwache Haan. Mit ihm legten Dominik Bayer und Walter Hilgenberg ihre Prüfung ab.

An ihrem Beruf schätzen die drei neuen Brandmeister die Vielfalt. Kein Tag ist wie der andere. Mal seien die Nächte in der Feuerwache recht entspannt, und sie können schlafen, in anderen Nächten müssten sie permanent mit dem Rettungswagen ausrücken. „Man kommt oft in Situationen, in denen die Menschen nicht auf unser Kommen vorbereitet sind, die Wohnung ist dann nicht aufgeräumt, die Leute selbst vielleicht nicht einmal gewaschen, aber so ist das Leben“, sagt Hilgenberg. Es gebe aber auch das andere Extrem, dass die Menschen sie bereits mit gepacktem Koffer erwarten würden. Einige Einsätze hat man schnell wieder vergessen, andere bleiben noch lange in Erinnerung, wie beispielsweise die ersten Einsätze der neuen Brandmeister. „Ich wurde zu einem Einsatz in eine Firma gerufen, weil dort eine Mitarbeiterin einen Hexenschuss hatte. Die Frau konnte sich nicht mehr bewegen und musste mit dem Stuhl rausgeschoben werden“, erinnert sich Breckwoldt. „Bei mir hatte sich eine Schülerin während des Unterrichts die Schulter ausgekugelt – dabei war es nicht einmal Sportunterricht“, erzählt Hilgenberg und lacht. Dominik Bayer hingegen musste zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus ausrücken.