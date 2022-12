Comedian liest in Haan Hoëcker begeistert mit dem Katzenhuhn

Mittels eines Beamers wurden die von Dominik Rupp liebevoll gestalteten Zeichnungen an eine große Leinwand geworfen und so erwachte der große Bauernhof – der Nordhof – und damit auch all seine Bewohner zum Leben. Zunächst stellte Bernhard Hoëcker den kleinen Helden der Geschichte vor. Es ist das Huhn Timme. „Timme war schon immer ein bisschen anders als die anderen Hühner“, erzählt er. „Timme schläft lieber auf dem Dach, als im Hühnerhaus. Er kann so leise laufen, dass ihn niemand hört.“