Kommunalwahl in Haan : CDU-Spitze weist Giebels-Vorwürfe zurück

Kommunalwahl in Haan

Haan Chefs von Stadtverband und Fraktion halten die Kritik ihres Ex-Fraktionsmitglieds für vorgeschoben. Giebels habe die Arbeit der Fraktion über Jahrzehnte nicht nur mitgetragen, sondern deutlich mit geprägt.

„Sehr verwundert“ haben sich der Haaner CDU-Stadtverbandsvorsitzende Wolfram Lohmar und Ratsfraktionschef Jens Lemke über die heftige Kritik ihres ehemaligen Mitglieds Harald Giebels geäußert. Der langjährige CDU-Funktionsträger hatte den Christdemokraten nach seinem Parteiaustritt unter anderem Befangenheitsprobleme, aber auch zu große Nähe zur Stadtverwaltung sowie die Abkehr von inhaltlichen Auseinandersetzungen vorgeworfen (siehe auch Interview auf dieser Seite). In einer umfangreichen Presseerklärung weisen Lohmar und Lemke diese und andere Vorwürfe jetzt zurück: „Wären diese Anschuldigungen der eigentliche Grund für seinen Partei-Austritt, dann hätte er diesen schon längst vollziehen können“, betonen sie dabei: Zu einer Familie, Gruppe und Gemeinschaft und gerade zu einer breit aufgestellten Partei wie der CDU Haan gehöre „zwingend ein Gefühl des Miteinanders sowie ein Höchstmaß an Solidarität – gerade in einer kleinen Stadt wie Haan“. Diese Solidarität habe Giebels, „seit mehreren Jahren nicht mehr gelebt und erkennen lassen“.