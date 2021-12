Haan: CDU ist mit dem Haushaltsplan 2022  zufrieden

Haan Trotz 10-Millionen-Defizit soll es in Haan keine Steuererhöhungen geben. Am Dienstag wird der Stadtrat den Etat dann verabschieden.

„Trotz Corona ist die Situation in Haan im Vergleich zu anderen Städten zufriedenstellend.“ Trotzdem möchte die CDU die Lage nicht schönreden. „Wir haben ein Minus von fast 10 Millionen, das sind zehn Prozent des Haushalts“, brachte es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tobias Kaimer auf den Punkt. Weil die Stadt derzeit noch auf Rücklagen zurückgreifen könne, könne die Lage als zufriedenstellend bezeichnet werden. Erst in 2025 sei wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen.

Allerdings bezieht diese Rechnung keine corona-bedingten Kosten mit ein. „Es wird nicht möglich sein, die steigenden Aufwendungen ohne Weiteres aufzufangen“, sagte Wetterau. „Es ist unabdingbar, Kredite aufzunehmen.“ Trotzdem möchte Haan auch 2022 die Grund- und Gewerbesteuer nicht anheben. „Wir wollen die Investitionstätigkeit nicht einschränken“, betonte Wetterau. Haan habe große Zuwächse an Sach- und Dienstleistungen sowie an Personalkosten. Es sind 9,8 Stellen mehr besetzt als im Vorjahr. „Die 2022 eingeplanten Mehrstellen fallen zum Großteil im Rettungsdienst an, das Jugendamt soll besser aufgestellt werden, genauso der Finanzbereich der Stadtverwaltung“, zählte Wetterau auf.

„Insgesamt 14,3 Millionen investiert Haan in Bildung und Spielplätze“, erklärte Geschäftsführer Vincent Endereß. Was andere Städte anstreben, habe Haan bereits seit 2019 erreicht. „Jedes Kind, das einen Platz benötigt, bekommt einen Platz“, betonte Endereß. „Ob in der Kita oder in der OGS.“ Vieles sei bereits investiert worden. Dennoch seien einige Kosten noch nicht im neuen Haushaltsplan abgebildet, stellte Kaimer klar. Dazu gehören die „energetische Ertüchtigung“ der neuen Gesamtschule sowie der Neubau der Grundschule Steinkulle. „Hier sind nur die Planungskosten abgebildet“, so Kaimer. Die Feuerwache bräuchte in Unterhaan eine Fahrzeughalle mit Fahrzeug.